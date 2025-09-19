Währungen / NVA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVA
13.32 USD 0.67 (5.30%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVA hat sich für heute um 5.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.30 bis zu einem Hoch von 13.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.30 13.45
Jahresspanne
5.35 19.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.65
- Eröffnung
- 12.92
- Bid
- 13.32
- Ask
- 13.62
- Tief
- 12.30
- Hoch
- 13.45
- Volumen
- 196
- Tagesänderung
- 5.30%
- Monatsänderung
- 14.04%
- 6-Monatsänderung
- 29.32%
- Jahresänderung
- 135.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K