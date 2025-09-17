Валюты / NVA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVA
12.75 USD 0.59 (4.85%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVA за сегодня изменился на 4.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.01, а максимальная — 12.75.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.01 12.75
Годовой диапазон
5.35 19.00
- Предыдущее закрытие
- 12.16
- Open
- 12.24
- Bid
- 12.75
- Ask
- 13.05
- Low
- 12.01
- High
- 12.75
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- 4.85%
- Месячное изменение
- 9.16%
- 6-месячное изменение
- 23.79%
- Годовое изменение
- 125.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.