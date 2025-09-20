Valute / NVA
NVA
13.72 USD 0.40 (3.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVA ha avuto una variazione del 3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.00 e ad un massimo di 13.72.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.00 13.72
Intervallo Annuale
5.35 19.00
- Chiusura Precedente
- 13.32
- Apertura
- 13.50
- Bid
- 13.72
- Ask
- 14.02
- Minimo
- 13.00
- Massimo
- 13.72
- Volume
- 231
- Variazione giornaliera
- 3.00%
- Variazione Mensile
- 17.47%
- Variazione Semestrale
- 33.20%
- Variazione Annuale
- 142.83%
20 settembre, sabato