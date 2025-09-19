クォートセクション
通貨 / NVA
NVA

13.32 USD 0.67 (5.30%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NVAの今日の為替レートは、5.30%変化しました。日中、通貨は1あたり12.30の安値と13.45の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
12.30 13.45
1年のレンジ
5.35 19.00
以前の終値
12.65
始値
12.92
買値
13.32
買値
13.62
安値
12.30
高値
13.45
出来高
196
1日の変化
5.30%
1ヶ月の変化
14.04%
6ヶ月の変化
29.32%
1年の変化
135.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K