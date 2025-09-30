KurseKategorien
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A

22.84 USD 0.19 (0.84%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MITT-PA hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.65 bis zu einem Hoch von 22.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MITT-PA heute?

Die Aktie von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) notiert heute bei 22.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.84% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.65 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von MITT-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MITT-PA Dividenden?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A wird derzeit mit 22.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MITT-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich MITT-PA-Aktien?

Sie können Aktien von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) zum aktuellen Kurs von 22.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.84 oder 23.14 platziert, während 8 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MITT-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MITT-PA-Aktien?

Bei einer Investition in AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A müssen die jährliche Spanne 20.51 - 23.50 und der aktuelle Kurs 22.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.04% und 0.48%, bevor sie Orders zu 22.84 oder 23.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MITT-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Der höchste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.50. Innerhalb von 20.51 - 23.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Der niedrigste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.84 und der Spanne 20.51 - 23.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MITT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MITT-PA statt?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.65 und 0.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.65 22.84
Jahresspanne
20.51 23.50
Vorheriger Schlusskurs
22.65
Eröffnung
22.83
Bid
22.84
Ask
23.14
Tief
22.65
Hoch
22.84
Volumen
8
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
-1.04%
6-Monatsänderung
0.48%
Jahresänderung
0.48%
