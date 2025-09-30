- Visão do mercado
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A
A taxa do MITT-PA para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.65 e o mais alto foi 22.84.
Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MITT-PA hoje?
Hoje AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) está avaliado em 22.84. O instrumento é negociado dentro de 0.84%, o fechamento de ontem foi 22.65, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MITT-PA em tempo real.
As ações de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A pagam dividendos?
Atualmente AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A está avaliado em 22.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.48% e USD. Monitore os movimentos de MITT-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MITT-PA?
Você pode comprar ações de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) pelo preço atual 22.84. Ordens geralmente são executadas perto de 22.84 ou 23.14, enquanto 8 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MITT-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MITT-PA?
Investir em AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A envolve considerar a faixa anual 20.51 - 23.50 e o preço atual 22.84. Muitos comparam -1.04% e 0.48% antes de enviar ordens em 22.84 ou 23.14. Estude as mudanças diárias de preço de MITT-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O maior preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) no último ano foi 23.50. As ações oscilaram bastante dentro de 20.51 - 23.50, e a comparação com 22.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O menor preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) no ano foi 20.51. A comparação com o preço atual 22.84 e 20.51 - 23.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MITT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MITT-PA?
No passado AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.65 e 0.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.65
- Open
- 22.83
- Bid
- 22.84
- Ask
- 23.14
- Low
- 22.65
- High
- 22.84
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.84%
- Mudança mensal
- -1.04%
- Mudança de 6 meses
- 0.48%
- Mudança anual
- 0.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4