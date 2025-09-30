CotaçõesSeções
Moedas / MITT-PA
Voltar para Ações

MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A

22.84 USD 0.19 (0.84%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MITT-PA para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.65 e o mais alto foi 22.84.

Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MITT-PA hoje?

Hoje AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) está avaliado em 22.84. O instrumento é negociado dentro de 0.84%, o fechamento de ontem foi 22.65, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MITT-PA em tempo real.

As ações de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A pagam dividendos?

Atualmente AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A está avaliado em 22.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.48% e USD. Monitore os movimentos de MITT-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MITT-PA?

Você pode comprar ações de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) pelo preço atual 22.84. Ordens geralmente são executadas perto de 22.84 ou 23.14, enquanto 8 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MITT-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MITT-PA?

Investir em AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A envolve considerar a faixa anual 20.51 - 23.50 e o preço atual 22.84. Muitos comparam -1.04% e 0.48% antes de enviar ordens em 22.84 ou 23.14. Estude as mudanças diárias de preço de MITT-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

O maior preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) no último ano foi 23.50. As ações oscilaram bastante dentro de 20.51 - 23.50, e a comparação com 22.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

O menor preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) no ano foi 20.51. A comparação com o preço atual 22.84 e 20.51 - 23.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MITT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MITT-PA?

No passado AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.65 e 0.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.65 22.84
Faixa anual
20.51 23.50
Fechamento anterior
22.65
Open
22.83
Bid
22.84
Ask
23.14
Low
22.65
High
22.84
Volume
8
Mudança diária
0.84%
Mudança mensal
-1.04%
Mudança de 6 meses
0.48%
Mudança anual
0.48%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4