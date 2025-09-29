- 概要
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A
MITT-PAの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり22.65の安値と22.84の高値で取引されました。
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MITT-PA株の現在の価格は？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの株価は本日22.84です。0.84%内で取引され、前日の終値は22.65、取引量は8に達しました。MITT-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの株は配当を出しますか？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの現在の価格は22.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.48%やUSDにも注目します。MITT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MITT-PA株を買う方法は？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの株は現在22.84で購入可能です。注文は通常22.84または23.14付近で行われ、8や0.04%が市場の動きを示します。MITT-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
MITT-PA株に投資する方法は？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aへの投資では、年間の値幅20.51 - 23.50と現在の22.84を考慮します。注文は多くの場合22.84や23.14で行われる前に、-1.04%や0.48%と比較されます。MITT-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最高値は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は23.50でした。20.51 - 23.50内で株価は大きく変動し、22.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最低値は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.(MITT-PA)の年間最安値は20.51でした。現在の22.84や20.51 - 23.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MITT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MITT-PAの株式分割はいつ行われましたか？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.65、0.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.65
- 始値
- 22.83
- 買値
- 22.84
- 買値
- 23.14
- 安値
- 22.65
- 高値
- 22.84
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- -1.04%
- 6ヶ月の変化
- 0.48%
- 1年の変化
- 0.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前