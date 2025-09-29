クォートセクション
MITT-PA
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A

22.84 USD 0.19 (0.84%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MITT-PAの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり22.65の安値と22.84の高値で取引されました。

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MITT-PA株の現在の価格は？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの株価は本日22.84です。0.84%内で取引され、前日の終値は22.65、取引量は8に達しました。MITT-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの株は配当を出しますか？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの現在の価格は22.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.48%やUSDにも注目します。MITT-PAの動きはライブチャートで確認できます。

MITT-PA株を買う方法は？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aの株は現在22.84で購入可能です。注文は通常22.84または23.14付近で行われ、8や0.04%が市場の動きを示します。MITT-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

MITT-PA株に投資する方法は？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aへの投資では、年間の値幅20.51 - 23.50と現在の22.84を考慮します。注文は多くの場合22.84や23.14で行われる前に、-1.04%や0.48%と比較されます。MITT-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最高値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は23.50でした。20.51 - 23.50内で株価は大きく変動し、22.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最低値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.(MITT-PA)の年間最安値は20.51でした。現在の22.84や20.51 - 23.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MITT-PAの動きはライブチャートで確認できます。

MITT-PAの株式分割はいつ行われましたか？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.65、0.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.65 22.84
1年のレンジ
20.51 23.50
以前の終値
22.65
始値
22.83
買値
22.84
買値
23.14
安値
22.65
高値
22.84
出来高
8
1日の変化
0.84%
1ヶ月の変化
-1.04%
6ヶ月の変化
0.48%
1年の変化
0.48%
