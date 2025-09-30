- Panoramica
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A
Il tasso di cambio MITT-PA ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.65 e ad un massimo di 22.84.
Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MITT-PA oggi?
Oggi le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A sono prezzate a 22.84. Viene scambiato all'interno di 0.84%, la chiusura di ieri è stata 22.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MITT-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A pagano dividendi?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A è attualmente valutato a 22.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MITT-PA.
Come acquistare azioni MITT-PA?
Puoi acquistare azioni AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A al prezzo attuale di 22.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.84 o 23.14, mentre 8 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MITT-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MITT-PA?
Investire in AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A implica considerare l'intervallo annuale 20.51 - 23.50 e il prezzo attuale 22.84. Molti confrontano -1.04% e 0.48% prima di effettuare ordini su 22.84 o 23.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MITT-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di AG Mortgage Investment Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.50. All'interno di 20.51 - 23.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) nel corso dell'anno è stato 20.51. Confrontandolo con gli attuali 22.84 e 20.51 - 23.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MITT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MITT-PA?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.65 e 0.48%.
- Chiusura Precedente
- 22.65
- Apertura
- 22.83
- Bid
- 22.84
- Ask
- 23.14
- Minimo
- 22.65
- Massimo
- 22.84
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.84%
- Variazione Mensile
- -1.04%
- Variazione Semestrale
- 0.48%
- Variazione Annuale
- 0.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4