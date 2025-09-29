КотировкиРазделы
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A

22.84 USD 0.19 (0.84%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MITT-PA за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.65, а максимальная — 22.84.

Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MITT-PA сегодня?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) сегодня оценивается на уровне 22.84. Инструмент торгуется в пределах 0.84%, вчерашнее закрытие составило 22.65, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MITT-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A в настоящее время оценивается в 22.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.48% и USD. Отслеживайте движения MITT-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции MITT-PA?

Вы можете купить акции AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) по текущей цене 22.84. Ордера обычно размещаются около 22.84 или 23.14, тогда как 8 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MITT-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MITT-PA?

Инвестирование в AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A предполагает учет годового диапазона 20.51 - 23.50 и текущей цены 22.84. Многие сравнивают -1.04% и 0.48% перед размещением ордеров на 22.84 или 23.14. Изучайте ежедневные изменения цены MITT-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Самая высокая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) за последний год составила 23.50. Акции заметно колебались в пределах 20.51 - 23.50, сравнение с 22.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Самая низкая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) за год составила 20.51. Сравнение с текущими 22.84 и 20.51 - 23.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MITT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MITT-PA?

В прошлом AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.65 и 0.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.65 22.84
Годовой диапазон
20.51 23.50
Предыдущее закрытие
22.65
Open
22.83
Bid
22.84
Ask
23.14
Low
22.65
High
22.84
Объем
8
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
-1.04%
6-месячное изменение
0.48%
Годовое изменение
0.48%
