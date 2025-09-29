- Обзор рынка
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A
Курс MITT-PA за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.65, а максимальная — 22.84.
Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MITT-PA сегодня?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) сегодня оценивается на уровне 22.84. Инструмент торгуется в пределах 0.84%, вчерашнее закрытие составило 22.65, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MITT-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A в настоящее время оценивается в 22.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.48% и USD. Отслеживайте движения MITT-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции MITT-PA?
Вы можете купить акции AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A (MITT-PA) по текущей цене 22.84. Ордера обычно размещаются около 22.84 или 23.14, тогда как 8 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MITT-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MITT-PA?
Инвестирование в AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A предполагает учет годового диапазона 20.51 - 23.50 и текущей цены 22.84. Многие сравнивают -1.04% и 0.48% перед размещением ордеров на 22.84 или 23.14. Изучайте ежедневные изменения цены MITT-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая высокая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) за последний год составила 23.50. Акции заметно колебались в пределах 20.51 - 23.50, сравнение с 22.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая низкая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PA) за год составила 20.51. Сравнение с текущими 22.84 и 20.51 - 23.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MITT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MITT-PA?
В прошлом AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.65 и 0.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.65
- Open
- 22.83
- Bid
- 22.84
- Ask
- 23.14
- Low
- 22.65
- High
- 22.84
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -1.04%
- 6-месячное изменение
- 0.48%
- Годовое изменение
- 0.48%
