MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A
今日MITT-PA汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点22.65和高点22.84进行交易。
关注AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MITT-PA股票今天的价格是多少？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A股票今天的定价为22.84。它在0.84%范围内交易，昨天的收盘价为22.65，交易量达到8。MITT-PA的实时价格图表显示了这些更新。
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A股票是否支付股息？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A目前的价值为22.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.48%和USD。实时查看图表以跟踪MITT-PA走势。
如何购买MITT-PA股票？
您可以以22.84的当前价格购买AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A股票。订单通常设置在22.84或23.14附近，而8和0.04%显示市场活动。立即关注MITT-PA的实时图表更新。
如何投资MITT-PA股票？
投资AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A需要考虑年度范围20.51 - 23.50和当前价格22.84。许多人在以22.84或23.14下订单之前，会比较-1.04%和。实时查看MITT-PA价格图表，了解每日变化。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AG Mortgage Investment Trust, Inc.的最高价格是23.50。在20.51 - 23.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A的绩效。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.（MITT-PA）的最低价格为20.51。将其与当前的22.84和20.51 - 23.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MITT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MITT-PA股票是什么时候拆分的？
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.65和0.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.65
- 开盘价
- 22.83
- 卖价
- 22.84
- 买价
- 23.14
- 最低价
- 22.65
- 最高价
- 22.84
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- -1.04%
- 6个月变化
- 0.48%
- 年变化
- 0.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值