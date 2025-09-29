报价部分
MITT-PA: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A

22.84 USD 0.19 (0.84%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MITT-PA汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点22.65和高点22.84进行交易。

关注AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MITT-PA股票今天的价格是多少？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A股票今天的定价为22.84。它在0.84%范围内交易，昨天的收盘价为22.65，交易量达到8。MITT-PA的实时价格图表显示了这些更新。

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A股票是否支付股息？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A目前的价值为22.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.48%和USD。实时查看图表以跟踪MITT-PA走势。

如何购买MITT-PA股票？

您可以以22.84的当前价格购买AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A股票。订单通常设置在22.84或23.14附近，而8和0.04%显示市场活动。立即关注MITT-PA的实时图表更新。

如何投资MITT-PA股票？

投资AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A需要考虑年度范围20.51 - 23.50和当前价格22.84。许多人在以22.84或23.14下订单之前，会比较-1.04%和。实时查看MITT-PA价格图表，了解每日变化。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AG Mortgage Investment Trust, Inc.的最高价格是23.50。在20.51 - 23.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A的绩效。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.（MITT-PA）的最低价格为20.51。将其与当前的22.84和20.51 - 23.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MITT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MITT-PA股票是什么时候拆分的？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.25% Preferred Series A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.65和0.48%中可见。

日范围
22.65 22.84
年范围
20.51 23.50
前一天收盘价
22.65
开盘价
22.83
卖价
22.84
买价
23.14
最低价
22.65
最高价
22.84
交易量
8
日变化
0.84%
月变化
-1.04%
6个月变化
0.48%
年变化
0.48%
