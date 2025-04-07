Währungen / KELYA
KELYA: Kelly Services Inc - Class A
14.34 USD 0.42 (3.02%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KELYA hat sich für heute um 3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.92 bis zu einem Hoch von 14.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kelly Services Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KELYA News
Tagesspanne
13.92 14.46
Jahresspanne
10.80 22.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.92
- Eröffnung
- 13.96
- Bid
- 14.34
- Ask
- 14.64
- Tief
- 13.92
- Hoch
- 14.46
- Volumen
- 714
- Tagesänderung
- 3.02%
- Monatsänderung
- 1.06%
- 6-Monatsänderung
- 9.13%
- Jahresänderung
- -32.10%
