KurseKategorien
Währungen / KELYA
Zurück zum Aktien

KELYA: Kelly Services Inc - Class A

14.34 USD 0.42 (3.02%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KELYA hat sich für heute um 3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.92 bis zu einem Hoch von 14.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kelly Services Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KELYA News

Tagesspanne
13.92 14.46
Jahresspanne
10.80 22.44
Vorheriger Schlusskurs
13.92
Eröffnung
13.96
Bid
14.34
Ask
14.64
Tief
13.92
Hoch
14.46
Volumen
714
Tagesänderung
3.02%
Monatsänderung
1.06%
6-Monatsänderung
9.13%
Jahresänderung
-32.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K