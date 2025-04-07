Divisas / KELYA
KELYA: Kelly Services Inc - Class A
13.92 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KELYA de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.72, mientras que el máximo ha alcanzado 14.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kelly Services Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KELYA News
Rango diario
13.72 14.32
Rango anual
10.80 22.44
- Cierres anteriores
- 13.92
- Open
- 13.95
- Bid
- 13.92
- Ask
- 14.22
- Low
- 13.72
- High
- 14.32
- Volumen
- 1.050 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -1.90%
- Cambio a 6 meses
- 5.94%
- Cambio anual
- -34.09%
