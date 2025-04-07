Valute / KELYA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KELYA: Kelly Services Inc - Class A
14.06 USD 0.28 (1.95%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KELYA ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.99 e ad un massimo di 14.34.
Segui le dinamiche di Kelly Services Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KELYA News
- Kelly Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KELYA)
- Kelly Services, Inc. (KELYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kelly Services A earnings missed, revenue fell short of estimates
- Kelly Services (KELYA) Q2 Earnings Meet Estimates
- Kelly Services Q2 2025 slides: Acquisition boosts revenue amid organic decline
- Kelly appoints Chris Layden as new CEO effective September 2
- DLH Holdings Corp. (DLHC) Meets Q3 Earnings Estimates
- Kelly Services: Strategic Upgrades Face Potential AI-Led Disruption (NASDAQ:KELYA)
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Kelly Services Stock: Maybe One Of The Best Value Plays On Wall Street (NASDAQ:KELYA)
- KellyOCG Honors Top-Performing Suppliers for Delivering Exceptional Workforce Solutions
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
Intervallo Giornaliero
13.99 14.34
Intervallo Annuale
10.80 22.44
- Chiusura Precedente
- 14.34
- Apertura
- 14.34
- Bid
- 14.06
- Ask
- 14.36
- Minimo
- 13.99
- Massimo
- 14.34
- Volume
- 848
- Variazione giornaliera
- -1.95%
- Variazione Mensile
- -0.92%
- Variazione Semestrale
- 7.00%
- Variazione Annuale
- -33.43%
20 settembre, sabato