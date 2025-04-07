通貨 / KELYA
KELYA: Kelly Services Inc - Class A
14.34 USD 0.42 (3.02%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KELYAの今日の為替レートは、3.02%変化しました。日中、通貨は1あたり13.92の安値と14.46の高値で取引されました。
Kelly Services Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KELYA News
- Kelly Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KELYA)
- Kelly Services, Inc. (KELYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kelly Services A earnings missed, revenue fell short of estimates
- Kelly Services (KELYA) Q2 Earnings Meet Estimates
- Kelly Services Q2 2025 slides: Acquisition boosts revenue amid organic decline
- Kelly appoints Chris Layden as new CEO effective September 2
- DLH Holdings Corp. (DLHC) Meets Q3 Earnings Estimates
- Kelly Services: Strategic Upgrades Face Potential AI-Led Disruption (NASDAQ:KELYA)
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Kelly Services Stock: Maybe One Of The Best Value Plays On Wall Street (NASDAQ:KELYA)
- KellyOCG Honors Top-Performing Suppliers for Delivering Exceptional Workforce Solutions
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
1日のレンジ
13.92 14.46
1年のレンジ
10.80 22.44
- 以前の終値
- 13.92
- 始値
- 13.96
- 買値
- 14.34
- 買値
- 14.64
- 安値
- 13.92
- 高値
- 14.46
- 出来高
- 714
- 1日の変化
- 3.02%
- 1ヶ月の変化
- 1.06%
- 6ヶ月の変化
- 9.13%
- 1年の変化
- -32.10%
