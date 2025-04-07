クォートセクション
KELYA: Kelly Services Inc - Class A

14.34 USD 0.42 (3.02%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KELYAの今日の為替レートは、3.02%変化しました。日中、通貨は1あたり13.92の安値と14.46の高値で取引されました。

Kelly Services Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.92 14.46
1年のレンジ
10.80 22.44
以前の終値
13.92
始値
13.96
買値
14.34
買値
14.64
安値
13.92
高値
14.46
出来高
714
1日の変化
3.02%
1ヶ月の変化
1.06%
6ヶ月の変化
9.13%
1年の変化
-32.10%
