통화 / KELYA
KELYA: Kelly Services Inc - Class A
14.06 USD 0.28 (1.95%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KELYA 환율이 오늘 -1.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.99이고 고가는 14.34이었습니다.
Kelly Services Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KELYA News
일일 변동 비율
13.99 14.34
년간 변동
10.80 22.44
- 이전 종가
- 14.34
- 시가
- 14.34
- Bid
- 14.06
- Ask
- 14.36
- 저가
- 13.99
- 고가
- 14.34
- 볼륨
- 848
- 일일 변동
- -1.95%
- 월 변동
- -0.92%
- 6개월 변동
- 7.00%
- 년간 변동율
- -33.43%
20 9월, 토요일