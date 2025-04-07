货币 / KELYA
KELYA: Kelly Services Inc - Class A
14.02 USD 0.10 (0.72%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KELYA汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点13.90和高点14.08进行交易。
关注Kelly Services Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KELYA新闻
- Kelly Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KELYA)
- Kelly Services, Inc. (KELYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kelly Services A earnings missed, revenue fell short of estimates
- Kelly Services (KELYA) Q2 Earnings Meet Estimates
- Kelly Services Q2 2025 slides: Acquisition boosts revenue amid organic decline
- Kelly appoints Chris Layden as new CEO effective September 2
- DLH Holdings Corp. (DLHC) Meets Q3 Earnings Estimates
- Kelly Services: Strategic Upgrades Face Potential AI-Led Disruption (NASDAQ:KELYA)
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Kelly Services Stock: Maybe One Of The Best Value Plays On Wall Street (NASDAQ:KELYA)
- KellyOCG Honors Top-Performing Suppliers for Delivering Exceptional Workforce Solutions
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
日范围
13.90 14.08
年范围
10.80 22.44
- 前一天收盘价
- 13.92
- 开盘价
- 13.95
- 卖价
- 14.02
- 买价
- 14.32
- 最低价
- 13.90
- 最高价
- 14.08
- 交易量
- 377
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- -1.20%
- 6个月变化
- 6.70%
- 年变化
- -33.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值