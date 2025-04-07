Валюты / KELYA
KELYA: Kelly Services Inc - Class A
13.92 USD 0.14 (1.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KELYA за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.66, а максимальная — 13.97.
Следите за динамикой Kelly Services Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.66 13.97
Годовой диапазон
10.80 22.44
- Предыдущее закрытие
- 13.78
- Open
- 13.66
- Bid
- 13.92
- Ask
- 14.22
- Low
- 13.66
- High
- 13.97
- Объем
- 594
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- -1.90%
- 6-месячное изменение
- 5.94%
- Годовое изменение
- -34.09%
