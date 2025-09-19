Währungen / CRML
CRML: Critical Metals Corp
6.83 USD 0.46 (7.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRML hat sich für heute um 7.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.44 bis zu einem Hoch von 7.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Critical Metals Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.44 7.09
Jahresspanne
1.23 9.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.37
- Eröffnung
- 6.45
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Tief
- 6.44
- Hoch
- 7.09
- Volumen
- 6.094 K
- Tagesänderung
- 7.22%
- Monatsänderung
- 14.79%
- 6-Monatsänderung
- 402.21%
- Jahresänderung
- -1.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K