Valute / CRML
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CRML: Critical Metals Corp
7.18 USD 0.35 (5.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRML ha avuto una variazione del 5.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.80 e ad un massimo di 7.33.
Segui le dinamiche di Critical Metals Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.80 7.33
Intervallo Annuale
1.23 9.89
- Chiusura Precedente
- 6.83
- Apertura
- 6.99
- Bid
- 7.18
- Ask
- 7.48
- Minimo
- 6.80
- Massimo
- 7.33
- Volume
- 5.648 K
- Variazione giornaliera
- 5.12%
- Variazione Mensile
- 20.67%
- Variazione Semestrale
- 427.94%
- Variazione Annuale
- 3.61%
20 settembre, sabato