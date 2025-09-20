QuotazioniSezioni
CRML: Critical Metals Corp

7.18 USD 0.35 (5.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRML ha avuto una variazione del 5.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.80 e ad un massimo di 7.33.

Segui le dinamiche di Critical Metals Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.80 7.33
Intervallo Annuale
1.23 9.89
Chiusura Precedente
6.83
Apertura
6.99
Bid
7.18
Ask
7.48
Minimo
6.80
Massimo
7.33
Volume
5.648 K
Variazione giornaliera
5.12%
Variazione Mensile
20.67%
Variazione Semestrale
427.94%
Variazione Annuale
3.61%
20 settembre, sabato