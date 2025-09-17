Валюты / CRML
CRML: Critical Metals Corp
6.50 USD 0.19 (2.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRML за сегодня изменился на -2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.49, а максимальная — 7.14.
Следите за динамикой Critical Metals Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.49 7.14
Годовой диапазон
1.23 9.89
- Предыдущее закрытие
- 6.69
- Open
- 6.98
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Low
- 6.49
- High
- 7.14
- Объем
- 6.658 K
- Дневное изменение
- -2.84%
- Месячное изменение
- 9.24%
- 6-месячное изменение
- 377.94%
- Годовое изменение
- -6.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.