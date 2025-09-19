クォートセクション
通貨 / CRML
CRML: Critical Metals Corp

6.83 USD 0.46 (7.22%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRMLの今日の為替レートは、7.22%変化しました。日中、通貨は1あたり6.44の安値と7.09の高値で取引されました。

Critical Metals Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
6.44 7.09
1年のレンジ
1.23 9.89
以前の終値
6.37
始値
6.45
買値
6.83
買値
7.13
安値
6.44
高値
7.09
出来高
6.094 K
1日の変化
7.22%
1ヶ月の変化
14.79%
6ヶ月の変化
402.21%
1年の変化
-1.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K