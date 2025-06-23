Währungen / CAE
CAE: CAE Inc
26.96 USD 0.07 (0.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAE hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.91 bis zu einem Hoch von 27.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die CAE Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.91 27.28
Jahresspanne
17.58 30.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.89
- Eröffnung
- 26.96
- Bid
- 26.96
- Ask
- 27.26
- Tief
- 26.91
- Hoch
- 27.28
- Volumen
- 282
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 0.90%
- 6-Monatsänderung
- 9.86%
- Jahresänderung
- 43.63%
