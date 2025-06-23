KurseKategorien
CAE: CAE Inc

26.96 USD 0.07 (0.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAE hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.91 bis zu einem Hoch von 27.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die CAE Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CAE News

Tagesspanne
26.91 27.28
Jahresspanne
17.58 30.13
Vorheriger Schlusskurs
26.89
Eröffnung
26.96
Bid
26.96
Ask
27.26
Tief
26.91
Hoch
27.28
Volumen
282
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
0.90%
6-Monatsänderung
9.86%
Jahresänderung
43.63%
