CAE: CAE Inc

27.97 USD 1.01 (3.75%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CAE fiyatı bugün 3.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.92 ve Yüksek fiyatı olarak 28.10 aralığında işlem gördü.

CAE Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.92 28.10
Yıllık aralık
17.58 30.13
Önceki kapanış
26.96
Açılış
27.11
Satış
27.97
Alış
28.27
Düşük
26.92
Yüksek
28.10
Hacim
2.187 K
Günlük değişim
3.75%
Aylık değişim
4.68%
6 aylık değişim
13.98%
Yıllık değişim
49.01%
21 Eylül, Pazar