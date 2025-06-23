Devises / CAE
CAE: CAE Inc
27.97 USD 1.01 (3.75%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAE a changé de 3.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.92 et à un maximum de 28.10.
Suivez la dynamique CAE Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CAE Nouvelles
Range quotidien
26.92 28.10
Range Annuel
17.58 30.13
- Clôture Précédente
- 26.96
- Ouverture
- 27.11
- Bid
- 27.97
- Ask
- 28.27
- Plus Bas
- 26.92
- Plus Haut
- 28.10
- Volume
- 2.187 K
- Changement quotidien
- 3.75%
- Changement Mensuel
- 4.68%
- Changement à 6 Mois
- 13.98%
- Changement Annuel
- 49.01%
20 septembre, samedi