Валюты / CAE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CAE: CAE Inc
27.01 USD 0.27 (1.01%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAE за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.80, а максимальная — 27.17.
Следите за динамикой CAE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CAE
- CAE: Aerospace And Defense Training Leader On Sale (NYSE:CAE)
- CAE stock rating upgraded by TD Securities to Buy on margin progress
- CAE announces final election results for board of directors
- Compared to Estimates, CAE (CAE) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- CAE (CAE) Matches Q1 Earnings Estimates
- CAE reports solid first quarter with Defense strength offsetting Civil headwinds
- VirTra Stock Set to Release Q2 Earnings: What's in Store?
- Ahead of CAE (CAE) Q1 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Curtiss-Wright (CW) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Intuitive Machines to Post Q2 Earnings: What's in Store?
- CAE (CAE) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q1 Release
- Will Segmental Sales Growth Drive Embraer's Q2 Earnings?
- Will Solid Segmental Sales Boost TransDigm's Q3 Earnings?
- BWX Technologies to Report Q2 Results: What's in Store for the Stock?
- Why CAE (CAE) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
- Jefferies raises CAE stock price target to $30 on training data analysis
- CAE stock price target raised to C$50 from C$40 at BMO Capital
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Autodesk stock amid PTC deal rumors
- CAE stock price target raised to Cdn$41 by RBC Capital on growth outlook
- Goldman Sachs assumes coverage on CAE stock with Buy rating
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.22%
- CAE included on TIME’s List of the World’s Most Sustainable Companies 2025
- CAE price target raised to $28 from $27 at Jefferies on pilot demand
- Siemens unveils AI-enhanced EDA tools for semiconductor design
Дневной диапазон
26.80 27.17
Годовой диапазон
17.58 30.13
- Предыдущее закрытие
- 26.74
- Open
- 26.82
- Bid
- 27.01
- Ask
- 27.31
- Low
- 26.80
- High
- 27.17
- Объем
- 717
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- 10.07%
- Годовое изменение
- 43.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.