Währungen / BEEM
BEEM: Beam Global
2.66 USD 0.38 (12.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BEEM hat sich für heute um -12.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.61 bis zu einem Hoch von 2.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beam Global-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BEEM News
- Beam Global: Aktie legt nach Patent für Batterietechnologie deutlich zu
- Beam Global stock soars after securing new battery technology patent
- Beam Global sichert sich neues Patent für thermisches Batteriemanagement
- Beam Global secures new patent for thermal battery management
- Why Beam Global Stock Is Gaining Tuesday - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global stock surges after GSA contract renewal
- Needham maintains Hold rating on Beam Global stock amid balanced outlook
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Beam Global’s Q2 2025 revenue rises, stock dips
- Beam Global earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Beam Global Sales Drop 52 Percent
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Phinia (PHIN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beam Global reports 21% increase in energy storage solutions revenue
- Why Is Beam Global Stock Soaring On Thursday? - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global earnings missed by $0.80, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Beam Global Q1 2025 sees revenue drop, stock slumps
- Beam Global to Release Q1 2025 Operating Results, Conference Call Scheduled for May 15, 2025 at 4:30 p.m. ET
- Beam Global (BEEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Beam Global Taps MENA Market With Solvana Partnership - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
Tagesspanne
2.61 2.87
Jahresspanne
1.33 5.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.04
- Eröffnung
- 2.77
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- Tief
- 2.61
- Hoch
- 2.87
- Volumen
- 1.271 K
- Tagesänderung
- -12.50%
- Monatsänderung
- -1.48%
- 6-Monatsänderung
- 29.13%
- Jahresänderung
- -45.93%
