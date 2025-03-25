クォートセクション
BEEM: Beam Global

3.04 USD 0.51 (20.16%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BEEMの今日の為替レートは、20.16%変化しました。日中、通貨は1あたり2.77の安値と3.22の高値で取引されました。

Beam Globalダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
2.77 3.22
1年のレンジ
1.33 5.29
以前の終値
2.53
始値
2.99
買値
3.04
買値
3.34
安値
2.77
高値
3.22
出来高
18.567 K
1日の変化
20.16%
1ヶ月の変化
12.59%
6ヶ月の変化
47.57%
1年の変化
-38.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K