BEEM: Beam Global
3.04 USD 0.51 (20.16%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BEEMの今日の為替レートは、20.16%変化しました。日中、通貨は1あたり2.77の安値と3.22の高値で取引されました。
Beam Globalダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BEEM News
- Beam Global社の株価、新しいバッテリー技術の特許取得で急騰
- Beam Global stock soars after securing new battery technology patent
- ビーム・グローバル、熱電池管理の新特許を取得
- Beam Global secures new patent for thermal battery management
- Why Beam Global Stock Is Gaining Tuesday - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global stock surges after GSA contract renewal
- Needham maintains Hold rating on Beam Global stock amid balanced outlook
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Beam Global’s Q2 2025 revenue rises, stock dips
- Beam Global earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Beam Global Sales Drop 52 Percent
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Phinia (PHIN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beam Global reports 21% increase in energy storage solutions revenue
- Why Is Beam Global Stock Soaring On Thursday? - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global earnings missed by $0.80, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Beam Global Q1 2025 sees revenue drop, stock slumps
- Beam Global to Release Q1 2025 Operating Results, Conference Call Scheduled for May 15, 2025 at 4:30 p.m. ET
- Beam Global (BEEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Beam Global Taps MENA Market With Solvana Partnership - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
1日のレンジ
2.77 3.22
1年のレンジ
1.33 5.29
- 以前の終値
- 2.53
- 始値
- 2.99
- 買値
- 3.04
- 買値
- 3.34
- 安値
- 2.77
- 高値
- 3.22
- 出来高
- 18.567 K
- 1日の変化
- 20.16%
- 1ヶ月の変化
- 12.59%
- 6ヶ月の変化
- 47.57%
- 1年の変化
- -38.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K