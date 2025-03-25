통화 / BEEM
BEEM: Beam Global
2.75 USD 0.29 (9.54%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BEEM 환율이 오늘 -9.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.61이고 고가는 2.87이었습니다.
Beam Global 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.61 2.87
년간 변동
1.33 5.29
- 이전 종가
- 3.04
- 시가
- 2.77
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- 저가
- 2.61
- 고가
- 2.87
- 볼륨
- 1.654 K
- 일일 변동
- -9.54%
- 월 변동
- 1.85%
- 6개월 변동
- 33.50%
- 년간 변동율
- -44.11%
20 9월, 토요일