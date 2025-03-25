Moedas / BEEM
BEEM: Beam Global
3.01 USD 0.48 (18.97%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BEEM para hoje mudou para 18.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.77 e o mais alto foi 3.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Beam Global. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEEM Notícias
- Ações da Beam Global disparam após garantir patente de nova tecnologia de bateria
- Beam Global stock soars after securing new battery technology patent
- Beam Global obtém nova patente para gerenciamento térmico de baterias
- Beam Global secures new patent for thermal battery management
- Why Beam Global Stock Is Gaining Tuesday - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global stock surges after GSA contract renewal
- Needham maintains Hold rating on Beam Global stock amid balanced outlook
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Beam Global’s Q2 2025 revenue rises, stock dips
- Beam Global earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Beam Global Sales Drop 52 Percent
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Phinia (PHIN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beam Global reports 21% increase in energy storage solutions revenue
- Why Is Beam Global Stock Soaring On Thursday? - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global earnings missed by $0.80, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Beam Global Q1 2025 sees revenue drop, stock slumps
- Beam Global to Release Q1 2025 Operating Results, Conference Call Scheduled for May 15, 2025 at 4:30 p.m. ET
- Beam Global (BEEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Beam Global Taps MENA Market With Solvana Partnership - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
Faixa diária
2.77 3.22
Faixa anual
1.33 5.29
- Fechamento anterior
- 2.53
- Open
- 2.99
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 2.77
- High
- 3.22
- Volume
- 15.965 K
- Mudança diária
- 18.97%
- Mudança mensal
- 11.48%
- Mudança de 6 meses
- 46.12%
- Mudança anual
- -38.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh