货币 / BEEM
BEEM: Beam Global
2.53 USD 0.01 (0.40%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BEEM汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点2.52和高点2.66进行交易。
关注Beam Global动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BEEM新闻
- Why Beam Global Stock Is Gaining Tuesday - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global stock surges after GSA contract renewal
- Needham maintains Hold rating on Beam Global stock amid balanced outlook
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Beam Global’s Q2 2025 revenue rises, stock dips
- Beam Global earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Beam Global Sales Drop 52 Percent
- Beam Global reports 21% increase in energy storage solutions revenue
- Why Is Beam Global Stock Soaring On Thursday? - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global earnings missed by $0.80, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Beam Global Q1 2025 sees revenue drop, stock slumps
- Beam Global to Release Q1 2025 Operating Results, Conference Call Scheduled for May 15, 2025 at 4:30 p.m. ET
- Beam Global (BEEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Beam Global Taps MENA Market With Solvana Partnership - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
日范围
2.52 2.66
年范围
1.33 5.29
- 前一天收盘价
- 2.52
- 开盘价
- 2.52
- 卖价
- 2.53
- 买价
- 2.83
- 最低价
- 2.52
- 最高价
- 2.66
- 交易量
- 372
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- -6.30%
- 6个月变化
- 22.82%
- 年变化
- -48.58%
