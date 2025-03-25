Валюты / BEEM
BEEM: Beam Global
2.52 USD 0.08 (3.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEEM за сегодня изменился на 3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 2.58.
Следите за динамикой Beam Global. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.40 2.58
Годовой диапазон
1.33 5.29
- Предыдущее закрытие
- 2.44
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 2.40
- High
- 2.58
- Объем
- 321
- Дневное изменение
- 3.28%
- Месячное изменение
- -6.67%
- 6-месячное изменение
- 22.33%
- Годовое изменение
- -48.78%
