Valute / BEEM
BEEM: Beam Global
2.75 USD 0.29 (9.54%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BEEM ha avuto una variazione del -9.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.61 e ad un massimo di 2.87.
Segui le dinamiche di Beam Global. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEEM News
- Il titolo di Beam Global sale dopo aver ottenuto un brevetto per batterie
- Beam Global stock soars after securing new battery technology patent
- Beam Global ottiene nuovo brevetto per la gestione termica delle batterie
- Beam Global secures new patent for thermal battery management
- Why Beam Global Stock Is Gaining Tuesday - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global stock surges after GSA contract renewal
- Needham maintains Hold rating on Beam Global stock amid balanced outlook
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Beam Global’s Q2 2025 revenue rises, stock dips
- Beam Global earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Beam Global Sales Drop 52 Percent
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Phinia (PHIN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beam Global reports 21% increase in energy storage solutions revenue
- Why Is Beam Global Stock Soaring On Thursday? - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global earnings missed by $0.80, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Beam Global Q1 2025 sees revenue drop, stock slumps
- Beam Global to Release Q1 2025 Operating Results, Conference Call Scheduled for May 15, 2025 at 4:30 p.m. ET
- Beam Global (BEEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Beam Global Taps MENA Market With Solvana Partnership - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
Intervallo Giornaliero
2.61 2.87
Intervallo Annuale
1.33 5.29
- Chiusura Precedente
- 3.04
- Apertura
- 2.77
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Minimo
- 2.61
- Massimo
- 2.87
- Volume
- 1.654 K
- Variazione giornaliera
- -9.54%
- Variazione Mensile
- 1.85%
- Variazione Semestrale
- 33.50%
- Variazione Annuale
- -44.11%
21 settembre, domenica