BEEM: Beam Global

2.75 USD 0.29 (9.54%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BEEM ha avuto una variazione del -9.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.61 e ad un massimo di 2.87.

Segui le dinamiche di Beam Global. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.61 2.87
Intervallo Annuale
1.33 5.29
Chiusura Precedente
3.04
Apertura
2.77
Bid
2.75
Ask
3.05
Minimo
2.61
Massimo
2.87
Volume
1.654 K
Variazione giornaliera
-9.54%
Variazione Mensile
1.85%
Variazione Semestrale
33.50%
Variazione Annuale
-44.11%
21 settembre, domenica