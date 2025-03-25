Devises / BEEM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BEEM: Beam Global
2.75 USD 0.29 (9.54%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BEEM a changé de -9.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.61 et à un maximum de 2.87.
Suivez la dynamique Beam Global. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEEM Nouvelles
- Le titre de Beam Global s’envole après l’obtention d’un brevet pour sa technologie de batterie
- Beam Global stock soars after securing new battery technology patent
- Beam Global obtient un nouveau brevet pour la gestion thermique des batteries
- Beam Global secures new patent for thermal battery management
- Why Beam Global Stock Is Gaining Tuesday - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global stock surges after GSA contract renewal
- Needham maintains Hold rating on Beam Global stock amid balanced outlook
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Beam Global’s Q2 2025 revenue rises, stock dips
- Beam Global earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Beam Global Sales Drop 52 Percent
- Xos, Inc. (XOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Phinia (PHIN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beam Global reports 21% increase in energy storage solutions revenue
- Why Is Beam Global Stock Soaring On Thursday? - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
- Beam Global earnings missed by $0.80, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Beam Global Q1 2025 sees revenue drop, stock slumps
- Beam Global to Release Q1 2025 Operating Results, Conference Call Scheduled for May 15, 2025 at 4:30 p.m. ET
- Beam Global (BEEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Beam Global Taps MENA Market With Solvana Partnership - Beam Glb (NASDAQ:BEEM)
Range quotidien
2.61 2.87
Range Annuel
1.33 5.29
- Clôture Précédente
- 3.04
- Ouverture
- 2.77
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Plus Bas
- 2.61
- Plus Haut
- 2.87
- Volume
- 1.654 K
- Changement quotidien
- -9.54%
- Changement Mensuel
- 1.85%
- Changement à 6 Mois
- 33.50%
- Changement Annuel
- -44.11%
20 septembre, samedi