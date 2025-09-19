Währungen / AUGZ
AUGZ: TrueShares Structured Outcome (August) ETF
42.56 USD 0.28 (0.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUGZ hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.56 bis zu einem Hoch von 42.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die TrueShares Structured Outcome (August) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
42.56 42.56
Jahresspanne
33.98 42.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.28
- Eröffnung
- 42.56
- Bid
- 42.56
- Ask
- 42.86
- Tief
- 42.56
- Hoch
- 42.56
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- 2.88%
- 6-Monatsänderung
- 13.83%
- Jahresänderung
- 8.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K