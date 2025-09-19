KurseKategorien
Währungen / AUGZ
Zurück zum Aktien

AUGZ: TrueShares Structured Outcome (August) ETF

42.56 USD 0.28 (0.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUGZ hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.56 bis zu einem Hoch von 42.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die TrueShares Structured Outcome (August) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
42.56 42.56
Jahresspanne
33.98 42.74
Vorheriger Schlusskurs
42.28
Eröffnung
42.56
Bid
42.56
Ask
42.86
Tief
42.56
Hoch
42.56
Volumen
1
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
2.88%
6-Monatsänderung
13.83%
Jahresänderung
8.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K