通貨 / AUGZ
AUGZ: TrueShares Structured Outcome (August) ETF

42.56 USD 0.28 (0.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AUGZの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり42.56の安値と42.56の高値で取引されました。

TrueShares Structured Outcome (August) ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.56 42.56
1年のレンジ
33.98 42.56
以前の終値
42.28
始値
42.56
買値
42.56
買値
42.86
安値
42.56
高値
42.56
出来高
1
1日の変化
0.66%
1ヶ月の変化
2.88%
6ヶ月の変化
13.83%
1年の変化
8.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K