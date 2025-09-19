通貨 / AUGZ
AUGZ: TrueShares Structured Outcome (August) ETF
42.56 USD 0.28 (0.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AUGZの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり42.56の安値と42.56の高値で取引されました。
TrueShares Structured Outcome (August) ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
42.56 42.56
1年のレンジ
33.98 42.56
- 以前の終値
- 42.28
- 始値
- 42.56
- 買値
- 42.56
- 買値
- 42.86
- 安値
- 42.56
- 高値
- 42.56
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.66%
- 1ヶ月の変化
- 2.88%
- 6ヶ月の変化
- 13.83%
- 1年の変化
- 8.63%
