AUGZ: TrueShares Structured Outcome (August) ETF

42.74 USD 0.18 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AUGZ fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.74 ve Yüksek fiyatı olarak 42.74 aralığında işlem gördü.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
42.74 42.74
Yıllık aralık
33.98 42.74
Önceki kapanış
42.56
Açılış
42.74
Satış
42.74
Alış
43.04
Düşük
42.74
Yüksek
42.74
Hacim
1
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
3.31%
6 aylık değişim
14.31%
Yıllık değişim
9.09%
21 Eylül, Pazar