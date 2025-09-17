КотировкиРазделы
Валюты / AUGZ
Назад в Рынок акций США

AUGZ: TrueShares Structured Outcome (August) ETF

42.56 USD 0.28 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AUGZ за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.56, а максимальная — 42.56.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (August) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
42.56 42.56
Годовой диапазон
33.98 42.56
Предыдущее закрытие
42.28
Open
42.56
Bid
42.56
Ask
42.86
Low
42.56
High
42.56
Объем
1
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
13.83%
Годовое изменение
8.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.