Valute / AUGZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AUGZ: TrueShares Structured Outcome (August) ETF
42.74 USD 0.18 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUGZ ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.74 e ad un massimo di 42.74.
Segui le dinamiche di TrueShares Structured Outcome (August) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
42.74 42.74
Intervallo Annuale
33.98 42.74
- Chiusura Precedente
- 42.56
- Apertura
- 42.74
- Bid
- 42.74
- Ask
- 43.04
- Minimo
- 42.74
- Massimo
- 42.74
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.42%
- Variazione Mensile
- 3.31%
- Variazione Semestrale
- 14.31%
- Variazione Annuale
- 9.09%
21 settembre, domenica