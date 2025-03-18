KurseKategorien
AOA: iShares Core Aggressive Allocation ETF

87.91 USD 0.09 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AOA hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.50 bis zu einem Hoch von 88.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Core Aggressive Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
87.50 88.00
Jahresspanne
68.45 88.00
Vorheriger Schlusskurs
87.82
Eröffnung
87.80
Bid
87.91
Ask
88.21
Tief
87.50
Hoch
88.00
Volumen
124
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
3.69%
6-Monatsänderung
15.22%
Jahresänderung
11.41%
