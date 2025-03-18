FiyatlarBölümler
AOA: iShares Core Aggressive Allocation ETF

87.91 USD 0.09 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AOA fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.50 ve Yüksek fiyatı olarak 88.00 aralığında işlem gördü.

iShares Core Aggressive Allocation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
87.50 88.00
Yıllık aralık
68.45 88.00
Önceki kapanış
87.82
Açılış
87.80
Satış
87.91
Alış
88.21
Düşük
87.50
Yüksek
88.00
Hacim
124
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
3.69%
6 aylık değişim
15.22%
Yıllık değişim
11.41%
21 Eylül, Pazar