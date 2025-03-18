CotationsSections
Devises / AOA
AOA: iShares Core Aggressive Allocation ETF

87.91 USD 0.09 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AOA a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.50 et à un maximum de 88.00.

Suivez la dynamique iShares Core Aggressive Allocation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
87.50 88.00
Range Annuel
68.45 88.00
Clôture Précédente
87.82
Ouverture
87.80
Bid
87.91
Ask
88.21
Plus Bas
87.50
Plus Haut
88.00
Volume
124
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
3.69%
Changement à 6 Mois
15.22%
Changement Annuel
11.41%
