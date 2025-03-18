Valute / AOA
AOA: iShares Core Aggressive Allocation ETF
87.91 USD 0.09 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AOA ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.50 e ad un massimo di 88.00.
Segui le dinamiche di iShares Core Aggressive Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
87.50 88.00
Intervallo Annuale
68.45 88.00
- Chiusura Precedente
- 87.82
- Apertura
- 87.80
- Bid
- 87.91
- Ask
- 88.21
- Minimo
- 87.50
- Massimo
- 88.00
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 3.69%
- Variazione Semestrale
- 15.22%
- Variazione Annuale
- 11.41%
21 settembre, domenica