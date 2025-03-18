QuotazioniSezioni
Valute / AOA
Tornare a Azioni

AOA: iShares Core Aggressive Allocation ETF

87.91 USD 0.09 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AOA ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.50 e ad un massimo di 88.00.

Segui le dinamiche di iShares Core Aggressive Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AOA News

Intervallo Giornaliero
87.50 88.00
Intervallo Annuale
68.45 88.00
Chiusura Precedente
87.82
Apertura
87.80
Bid
87.91
Ask
88.21
Minimo
87.50
Massimo
88.00
Volume
124
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
3.69%
Variazione Semestrale
15.22%
Variazione Annuale
11.41%
21 settembre, domenica