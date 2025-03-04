Währungen / USDSEK
USDSEK: US Dollar vs Swedish Krona
9.41280 SEK 0.06413 (0.69%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Swedish Krona
Der Wechselkurs von USDSEK hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 9.32385 SEK und einem Hoch von 9.44638 SEK pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Schwedischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USDSEK News
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Tagesspanne
9.32385 9.44638
Jahresspanne
9.18984 11.32228
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.3486 7
- Eröffnung
- 9.3238 5
- Bid
- 9.4128 0
- Ask
- 9.4131 0
- Tief
- 9.3238 5
- Hoch
- 9.4463 8
- Volumen
- 34.561 K
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- -0.19%
- 6-Monatsänderung
- -6.22%
- Jahresänderung
- -7.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K