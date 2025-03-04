Divisas / USDSEK
USDSEK: US Dollar vs Swedish Krona
9.27176 SEK 0.01688 (0.18%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Swedish Krona
El tipo de cambio de USDSEK de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.26330 SEK por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 9.33230 SEK.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs corona sueca. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USDSEK News
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Rango diario
9.26330 9.33230
Rango anual
9.18984 11.32228
- Cierres anteriores
- 9.2886 4
- Open
- 9.2858 5
- Bid
- 9.2717 6
- Ask
- 9.2720 6
- Low
- 9.2633 0
- High
- 9.3323 0
- Volumen
- 22.491 K
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- -1.69%
- Cambio a 6 meses
- -7.63%
- Cambio anual
- -8.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B