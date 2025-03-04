Валюты / USDSEK
USDSEK: US Dollar vs Swedish Krona
9.25951 SEK 0.03615 (0.39%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Swedish Krona
Курс USDSEK за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.21204 SEK за 1 USD, а максимальная — 9.26185 SEK.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Шведской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USDSEK
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Дневной диапазон
9.21204 9.26185
Годовой диапазон
9.21204 11.32228
- Предыдущее закрытие
- 9.2233 6
- Open
- 9.2174 8
- Bid
- 9.2595 1
- Ask
- 9.2598 1
- Low
- 9.2120 4
- High
- 9.2618 5
- Объем
- 11.998 K
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- -1.82%
- 6-месячное изменение
- -7.75%
- Годовое изменение
- -8.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.