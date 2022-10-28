MT Rider

4.89

MT Rider - Multi Time-Frame Trend-Indikator (kostenlose Version)

✨ Wichtiges Update für alle MT Rider Nutzer

Wir haben einen offiziellen Community-Bereich eingerichtet, in dem alle zukünftigen Verbesserungen, Upgrades und zusätzlichen Tools veröffentlicht werden.
Dies beinhaltet:

✔️ kommende aktualisierte Versionen von MT Rider
✔️ Zugang zum MT4 OneClick Trading Panel
✔️ frühe Vorschauen auf neue Tools
✔️ Support und hilfreiche Ressourcen
✔️ direkte Kommunikation und Ankündigungen

Wenn Sie MT Rider bereits hier auf MQL5 heruntergeladen haben, sind Sie herzlich eingeladen, der Community beizutreten, damit Sie nichts verpassen.

Treten Sie der Community bei (100% freier Zugang)

Hier werden alle zukünftigen Updates und Tools veröffentlicht:

➡️ MT4OneClick Community

Der Beitritt ist kostenlos und stellt sicher, dass Sie immer über die neuesten Versionen und direkten Support verfügen.

Bewertungen 12
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.05 20:50 
 

Really good indicator nice work. Best indictor ever made in my opinion

Elvira Zalalutdinova
1142
Elvira Zalalutdinova 2023.05.07 08:36 
 

Great work.In the tester great and on the story great.Thank you

zofesu
350
zofesu 2023.04.07 13:41 
 

Masterpiece

