MT Rider
- Indicadores
- Andrej Kidric
- Versión: 2.0
- Actualizado: 2 diciembre 2025
MT Rider - Indicador de Tendencia Multi Plazo (Edición Gratuita)
Actualización importante para todos los usuarios de MT Rider
Hemos creado un espacio oficial de la comunidad, donde se darán a conocer todas las futuras mejoras, actualizaciones y herramientas adicionales.
Esto incluye:
✔️ próximas versiones mejoradas de MT Rider
✔️ acceso al panel de trading MT4 OneClick
✔️ avances de nuevas herramientas
✔️ soporte y recursos útiles
✔️ comunicación directa y anuncios
Si ya tienes MT Rider descargado aquí en MQL5, estás cordialmente invitado a unirte a la comunidad para no perderte nada.Únase a la comunidad (acceso 100% gratuito)
Aquí es donde se publicarán todas las futuras actualizaciones y herramientas:
➡️ Comunidad MT4OneClick
Unirse es gratis, y te asegura tener siempre las últimas versiones y soporte directo.
Really good indicator nice work. Best indictor ever made in my opinion