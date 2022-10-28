MT Rider - Indicador de Tendencia Multi Plazo (Edición Gratuita)

Actualización importante para todos los usuarios de MT Rider

Hemos creado un espacio oficial de la comunidad, donde se darán a conocer todas las futuras mejoras, actualizaciones y herramientas adicionales.

Esto incluye:

✔️ próximas versiones mejoradas de MT Rider

✔️ acceso al panel de trading MT4 OneClick

✔️ avances de nuevas herramientas

✔️ soporte y recursos útiles

✔️ comunicación directa y anuncios

Si ya tienes MT Rider descargado aquí en MQL5, estás cordialmente invitado a unirte a la comunidad para no perderte nada.

Aquí es donde se publicarán todas las futuras actualizaciones y herramientas:

Unirse es gratis, y te asegura tener siempre las últimas versiones y soporte directo.