MT Rider

4.89

MT Rider - Indicador de Tendencia Multi Plazo (Edición Gratuita)

Actualización importante para todos los usuarios de MT Rider

Hemos creado un espacio oficial de la comunidad, donde se darán a conocer todas las futuras mejoras, actualizaciones y herramientas adicionales.
Esto incluye:

✔️ próximas versiones mejoradas de MT Rider
✔️ acceso al panel de trading MT4 OneClick
✔️ avances de nuevas herramientas
✔️ soporte y recursos útiles
✔️ comunicación directa y anuncios

Si ya tienes MT Rider descargado aquí en MQL5, estás cordialmente invitado a unirte a la comunidad para no perderte nada.

Únase a la comunidad (acceso 100% gratuito)

Aquí es donde se publicarán todas las futuras actualizaciones y herramientas:

➡️ Comunidad MT4OneClick

Unirse es gratis, y te asegura tener siempre las últimas versiones y soporte directo.

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.05 20:50 
 

Really good indicator nice work. Best indictor ever made in my opinion

Elvira Zalalutdinova
1142
Elvira Zalalutdinova 2023.05.07 08:36 
 

Great work.In the tester great and on the story great.Thank you

zofesu
350
zofesu 2023.04.07 13:41 
 

Masterpiece

Respuesta al comentario