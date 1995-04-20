Abiroid Elder Ray Index

Dies ist nur die MT4-Version.

Für MT5 besuchen Sie:

https://www.mql5.com/en/market/product/156005/


Ausführlicher Blog-Beitrag mit Bildschirmabbildungen:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/765529


Funktionen im Überblick

  • Bull und Bear Power Visualisierung: Histogramme, Linien oder Bänder
  • Kombinierter Bull/Bear Power (BBP) Modus: Zur Anzeige der Netto-Power-Balance
  • Farben anpassen: für sofortige Mustererkennung
  • Glättung (optional): reduziert das Rauschen für sauberere Signale
  • Zusätzliche Filteroptionen:
    • Visualisierung der Preisdivergenz zur Erkennung potenzieller Umkehrungen
    • Lineare Regressionsglättung zur Trendbestätigung
    • Farbige DMI-Integration zur Bestätigung der Trendstärke
  • Anpassbare Warnungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich Bull und Bear Power kreuzen


Was ist Bull and Bear Power?

Das Konzept: X-Ray Vision für Märkte

Stellen Sie sich die Märkte als ein Tauziehen zwischen zwei Kräften vor: Käufern (Bullen) und Verkäufern (Bären). Der Tageshöchstkurs zeigt die maximale Kraft, die Käufer erreicht haben, und der Tagestiefstkurs zeigt die maximale Kraft, die Verkäufer erreicht haben. Aber woher wissen wir, ob diese Preise tatsächlich stark sind? Dr. Elder löste diese Frage, indem er die Höchst- und Tiefstkurse mit einem 13-periodigen Exponential Moving Average (EMA) verglich, der den Konsens des Marktes über den fairen Wert darstellt. Hier die einfache Formel:

Bullenstärke = Tageshoch - 13-Perioden-EMA

Bear Power = Tagestief - 13-periodischer EMA


Zusätzliche Indikatoren (blaue Linie):

1. ADX Farbige DMI-Linie

Zweck: Zeigt die Richtung des Marktmomentums an (Bullen- vs. Bären-Trendstärke)

Was er anzeigt: Eine blaue Linie, die positiv verläuft, wenn die Bullen nach oben drängen, und negativ, wenn die Bären nach unten drängen. Die Linie selbst zeigt die Richtung des Momentums an, ohne dass die Hauptlinien der Bullen-/Bärenstärke erforderlich sind.

2. Preisdivergenz/Konvergenz

Zweck: Zeigt an, wie weit sich der aktuelle Kurs von seinem "fairen Wert" entfernt hat.

Was es zeigt: Positive Werte = Preis über dem fairen Wert (überkauft), negative Werte = Preis unter dem fairen Wert (überverkauft). Reagiert besser auf Preisänderungen.

3. Kleinste-Quadrate-Preis-Divergenz

Zweck: Wie Nr. 2, aber geglättet unter Verwendung einer Trendlinie, um Störungen herauszufiltern.

Was es zeigt: Gleiches Konzept wie Nr. 2, aber die lineare Regression entfernt kurzfristiges Rauschen und zeigt den zugrunde liegenden Trend deutlicher. Weniger reaktiv, aber sauberer.


Hauptunterschiede:

DMI: Zeigt die Momentum-Richtung an (in welche Richtung sich der Preis bewegt)

Price Div: Rohdaten "wie weit vom fairen Wert entfernt" - reaktionsschnell, aber verrauscht

Least Squares Div: Geglättetes "wie weit vom fairen Wert entfernt" - sauberer, aber langsamer in der Reaktion


Für die am häufigsten verwendeten dieser Einstellungen gibt es vordefinierte Vorgaben, die Sie verwenden können.


Lesen der Signale:

Drei wichtige Einsichten

Signal 1: Power Crossover Wenn die Bull-Power über die Bear-Power klettert (genauer gesagt: Bull über -Bear), ist dies ein Ausrichtungssignal. Die Positionen von Käufern und Verkäufern verschieben sich, wodurch sich potenzielle Handelsmöglichkeiten ergeben.

Signal 2: Änderungen der Energiestärke Achten Sie auf zunehmende oder abnehmende Intensität der Farben. Dunklere/stärkere Farben bedeuten, dass die Macht zunimmt. Hellere/schwächere Farben bedeuten, dass die Kraft nachlässt. Dies zeigt an, ob sich eine Bewegung beschleunigt oder an Kraft verliert.

Signal 3: Extreme Divergenz Wenn die Bullen-Power niedrigere Hochs bildet, während der Preis niedrigere Tiefs erreicht, oder die Bären-Power höhere Tiefs bildet, während der Preis höhere Hochs erreicht, signalisieren Divergenzen potenzielle Umkehrungen.


Anzeigemodus Aufschlüsselung:

  • Histogramm: Am besten geeignet, um die Stärke einzelner Balken zu erkennen; Veränderungen in der Intensität sind am einfachsten zu erkennen
  • Linie: Am besten geeignet, um glatte Trends und Überkreuzungen zu verfolgen; weniger visuelle Unordnung
  • Band: Am besten geeignet, um den Volatilitätskontext zu verstehen; obere/untere Bänder zeigen potenzielle Extrema


Detaillierte Einstellungen und weitere Informationen finden Sie in diesem Blog-Beitrag.

