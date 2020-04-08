MultiTimeframe Trend Matrix Pro

¡Precio especial de lanzamiento para los 10 primeros compradores! Consíguelo ahora antes de que el precio aumente a $69.

【Master Every Trend at a Glance】Multi-Timeframe Trend Matrix Pro v1.0

La regla de oro del trading es "No luches contra la tendencia". Sin embargo, cambiar entre múltiples marcos de tiempo es tedioso y a menudo conduce a oportunidades perdidas. MTM Pro resuelve esto proporcionando una matriz en tiempo real de las condiciones de tendencia de M5 a D1 directamente en su gráfico, utilizando una poderosa combinación de Medias Móviles (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI).

Principales características y ventajas

Lógica de doble verificación: Las tendencias se definen mediante dos criterios estrictos: "¿Está el precio por encima/por debajo de la MA?". Y "¿Está el RSI por encima/por debajo de 50?". Esto filtra las señales débiles y destaca los movimientos de alta probabilidad.

Matriz de visualización intuitiva: Un tablero elegante y profesional que utiliza fuentes de ancho fijo para una alineación perfecta. Supervise toda la estructura del mercado sin salir del gráfico actual.

Alertas de confluencia (orden perfecta): Reciba un aviso sonoro y notificaciones push para móviles en el momento exacto en que se alineen todos los plazos seleccionados. No vuelva a perderse las configuraciones más potentes de la "Orden Perfecta".

Totalmente personalizable: Adapte el indicador a su estilo: seleccione plazos específicos, ajuste los periodos MA/RSI, cambie los colores y redimensione la interfaz de usuario para adaptarla a su pantalla.

Casos de uso

Scalping: Utilícelo como un filtro final para asegurarse de que su entrada en el marco de tiempo inferior se alinea con la dirección más amplia del mercado.

Day Trading: Detecte al instante los cambios de tendencia durante las sesiones de Londres/NY observando la sincronización de colores en toda la matriz.

Vendedor: Grazia.com "Opere con la corriente. Opere con precisión".