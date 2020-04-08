MultiTimeframe Trend Matrix Pro

【1枚のチャートで全時間足のトレンドを掌握】Multi-Timeframe Trend Matrix Pro v1.0

裁量トレードで最も重要なのは「大きな流れに逆らわない」ことです。しかし、複数の時間足を何度も切り替えて確認するのは手間がかかり、チャンスを逃す原因になります。 MTM Proは、MA（移動平均線）とRSIの2つの強力な指標を用い、M5からD1までのトレンド状況をチャート右下にリアルタイムで一覧表示します。

✨ 主な機能とメリット

  • デュアル判定ロジック: 単なる価格の位置だけでなく、「価格がMAの上か下か」＋「RSIが50以上か以下か」の2つの条件が揃った時のみトレンドとして表示。精度の低いサインを排除します。

  • 直感的なマトリックス表示: 等幅フォントを採用した美しいダッシュボード形式。一目で全時間足の強気・弱気が判断できます。

  • パーフェクトオーダー・アラート: 選択したすべての時間足（例：M15〜H4）が同じ方向に揃った瞬間、アラート音とスマホへのプッシュ通知で知らせます。最強のエントリータイミングを逃しません。

  • カスタマイズ性: 表示する時間足の選択、MA期間、RSIレベル、表示色、フォントサイズまで、ユーザーの好みに合わせて自由に変更可能です。

📊 活用シーン

  • スキャルピング: 下位足のブレイクが、上位足のトレンドに合致しているかの最終確認に。

  • デイトレード: 欧州・NY時間開始時のトレンド発生を、全時間足の「色の変化」で瞬時に察知。

✨ 修正のポイント

  1. 方向転換の即時検知: 「All UP」から一度「Neutral（不一致）」になり、その後「All DOWN」になった場合は、時間の経過に関わらず即座に通知します。チャンスを逃しません。

  2. 方向転換の即時検知: 「All UP」から一度「Neutral（不一致）」になり、その後「All DOWN」になった場合は、時間の経過に関わらず即座に通知します。チャンスを逃しません。

  3. スマート・リセット機能: 全時間足の同期が一度でも崩れると Last_Signal をリセットします。これにより、トレンドが「再開」した際にもスムーズに通知が行われます。

💡 この修正の効果（1.4v）

  • 連打の解消: 足が確定した瞬間にしか判定を行わないため、1つの足の途中で何度も通知が来ることは物理的にあり得なくなります。

  • 通知の安定性: 「1本前が完全に揃った」時だけ通知が来るので、非常に信頼性の高いシグナルになります。

  • B案の厳格化: 揃わなくなった時にリセットする処理を外しました。これにより、一度「UP」で通知が来たら、次に「DOWN」が確定するまでは、どれだけ「UP」と「Neutral」を繰り返しても再通知されません。

